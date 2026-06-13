ÖSYM Başkanı Ersoy: 7 bölgede online sınavlar yapacağız

Haberin Devamı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Esenboğa e-Sınav Merkezi’nde ÖSYM’nin elektronik sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Bu; e-Sınav Merkezi 5 bin kapasiteli, dünyanın kapalı en büyük elektronik e-sınav merkezidir. Biz burada bugün STS (Seviye Tespit Sınavı) Öğretmenlik sınavımızı yapacağız. Yurt dışında öğretmenlik öğrencileri diploma denkliği için gerekli olan sınavımız bu. Biz bu sınavlarımızı daha çok dil sınavları için yapıyorduk. Ben 2022 yılında göreve geldim. Göreve gelene kadar sadece dil alanında YDS (Yabancı Dil Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınavlarımız vardı. Fakat biz geldikten sonra dijitalleşmeyle beraber biz adaylarımıza alternatif sınav imkanı oluşturma bağlamında yeni sınavlarımızı dijital sınava geçirdik" dedi.

Haberin Devamı

Senede 17 kez e-YDS ve e-YÖKDİL sınavlarının yapıldığını belirten Ersoy, "10 dilde yapıyorduk bu sınavlarımızı. Fakat biz göreve geldikten sonra artık farklı alanlarda da sınavlarımızı yapmaya başladık. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, STS Eczacılık sınavımız, Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavımız, Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavımız, bugün yapacağımız STS Öğretmenlik, Tarım Bakanlığı sınavı ve Sayıştay sınavlarını artık e-sınav şeklinde yapıyoruz. Hedefimiz; bundan sonra belli sayının altındaki sınavları, e-sınav şeklinde hayata sokabilmek, adaylarımıza farklı sınav alternatif imkanları sunabilmek" diye konuştu.

'208-209 ÜNİVERSİTEMİZ SINAV MERKEZİ OLACAK'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Gazi Üniversitesi ile pilot uygulaması gerçekleştirilen online sınav çalışmasına değinen Ersoy, "Hedefimiz; önce 7 bölgede, sonra 17 bölgede, devamında 81 ilde, bunun devamında da tüm dünyada online bir şekilde siber güvenliği alınmış bir sınav yapma kabiliyetine sahip olmak. 1-2 sene içerisinde artık ÖSYM, 7 bölgede online sınavları yapacak. 208-209 üniversitemiz bizim için bir sınav merkezi olacak. Adaya ulaşılabilirlik bağlamında çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürecek" dedi.