ÖSYM Başkanı Ersoy: 2023-YKS'ye girecek en yaşlı aday 89 yaşında

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, 2023-YKS ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy, bu seneki sınava 3 milyon 527 bin 466 üniversite adayının başvurduğunu belirterek, 3 oturumdan oluşan sınavın Lefkoşa dahil toplam 288 sınav merkezinde uygulanacağını aktardı. Ersoy, sınavda yaklaşık 1 milyon kişinin görev alacağını kaydederek, "Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapılacak. Ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun çalışmalarını başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

'50 YAŞ ÜZERİ ADAY SAYISI 29 BİN 650'

Ersoy, YKS'ye başvuran en genç adayın 15, en yaşlı adayın 89 yaşında olduğunu, başvuruların 18-22 yaş arasında yoğunlaştığını, 50 yaş ve üzeri aday sayısının ise 29 bin 650 olduğunu açıkladı. Ersoy, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna 3 milyon 527 bin 466 adayın gireceğini söyledi. Ersoy, "18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (AYT) 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek" dedi.

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Ersoy, TYT'de Türkçeden 40 soru, Sosyal Bilimlerden 20 soru, Temel Matematikte 40 soru, Fen Bilimlerinde 20 soru olmak üzere toplamda 120 soru sorulacağını ve 165 dakika süre verileceğini hatırlattı. Ersoy, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1'de 40 soru, Sosyal Bilimler-2'de 40 soru, Matematikte 40 soru, Fen Bilimlerinde 40 soru sorulacağını ve toplamda 180 dakika süre verileceğini kaydetti. Ersoy, YDT'de adaylara 80 soru için 120 dakika süre verileceğini kaydetti.

'TÜM ENGELLERİ ORTADAN KALDIRDIK'

2023-YKS'ye 115 binada engelli aday ataması yapıldığını kaydeden Ersoy, TYT'ye 13 bin 513, AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise 165 engelli adayın katılacağını belirtti. Ersoy, "Engelli adaylarımız için 2023 YKS'de, 3 oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu/işaretleyici görev yapacak. Engelli adaylarımızın sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

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'1 MİLYON 27 BİN 209 ADAY ÜCRETTEN MUAF'

ÖSYM'nin deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti almadığını ve sınava ikamet ettiği sınav merkezi haricinde girecek olan depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandığını hatırlatan Ersoy, 2023-YKS'de toplam 1 milyon 27 bin 209 adayın sınav ücretinden muaf olduğunu aktardı. Ersoy, sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliğinin emniyet müdürlükleri ve jandarma koordinesinde sağlandığını belirtti. Ersoy ayrıca, sınav günleri adaylar için ulaşımın zamanında yapılması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını aktardı.

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Ersoy, adayların sınava giriş belgeleri ve fotoğraflı kimlik kartlarının yanlarında bulundurmak zorunda olduklarını hatırlattı. (DHA)