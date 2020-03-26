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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:49,Son Güncelleme:/

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: Adaylarımız rahat olsun, hazırlıklarımızı yapıyoruz

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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: Adaylarımız rahat olsun, hazırlıklarımızı yapıyoruz
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ertelenmesiyle ilgili "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin ertelenmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün açıklamasında, "2020-YKS 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacaktır. TYT 25 Temmuz, AYT ve YDT 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takvimimizi adaylarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

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