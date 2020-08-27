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DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'DGS' açıklaması

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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'DGS' açıklaması
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarının, değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini 'ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden seçerek onaylamaları gerektiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinizi YÖKSİS’den kontrol etmeniz ve değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilginizi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden seçerek onaylamanız gerekmektedir" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygünden DGS açıklaması

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