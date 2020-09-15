ÖSYM Başkanı Aygün: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi e-Devlet'e taşındı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların işlemlerini kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için durmadan çalıştıklarını bildirdi.

Adaylar için getirilen kolaylığı açıklayan Aygün, şunları kaydetti:

"ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) e-Devlet'e taşındı. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecekler. Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. e-Devlet şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (//ais.osym.gov.tr ) giriş yapan adaylar, burada yer alan 'E-Devlet ile Kayıt Ol' seçeceğine tıklayarak herhangi bir sınav başvurusundan bağımsız olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler. e-Devlet şifresiyle 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeden Başkanlığımızca uygulanan herhangi bir sınava bireysel olarak internet üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Adaylarımız Aday İşlemleri Sistemi'nde erişebilecekleri tüm seçeneklere e-Devlet şifreleri ile kayıt olarak erişebilecekler."