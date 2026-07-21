ÖSYM Başkanı Ali Ersoy'dan YKS tercih açıklaması: Takvim ve kontenjan kılavuzu belli oldu

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.