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ÖSYM Başkanı Ali Ersoy'dan YKS tercih açıklaması: Takvim ve kontenjan kılavuzu belli oldu

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#YKS#Tercih#Prof. Dr. Ali Ersoy
ÖSYM Başkanı Ali Ersoydan YKS tercih açıklaması: Takvim ve kontenjan kılavuzu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 17:55

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandığını duyurdu. Ersoy, üniversite adaylarının tercihlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.

ÖSYM Başkanı Ali Ersoydan YKS tercih açıklaması: Takvim ve kontenjan kılavuzu belli oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

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#YKS#Tercih#Prof. Dr. Ali Ersoy

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