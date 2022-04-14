ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifre alma işlemi

Haberin Devamı

ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarla ilgili detaylar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Ancak sisteme erişim için adayların şifreye sahip olması gerekiyor. T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giren adaylar ilgili sınavla ilgili detayı bilgi edinebiliyor. Peki ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? İşte detaylar...

ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?

ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar şifrelerini, Başvuru Merkezlerinden başvuru işlemlerini yaparak edinebilir.

Ayrıca adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. Bunun için Aday İşlemleri Sistemi sayfasında sağ üst köşede yer alan e-Devlet giriş butonuna tıklayarak erişim sağlanabiliyor.

ÖSYM aday şifresi değiştirme ve yenileme

ÖSYM aday işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir. Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir. Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.