ÖSYM aday başvuru işlemleri e-Devlet'ten nasıl yapılır? ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi e-Devlet'e taşındı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvuru ve kayıt işlemleri sürecinde adayların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Çalışmalardan birinin, e-Devlet kapısı üzerinden verilen hizmetlerin genişletilmesi olduğuna işaret eden Aygün, "Yeni kimlik kartına sahip tüm adaylar, 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecek." diye konuştu.

Aygün, yeni sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

"E-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (https://ais.osym.gov.tr) giriş yapan adaylar, e-Devlet ile Kayıt Ol butonu vasıtasıyla herhangi bir sınav başvurusundan bağımsız olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kaydolacak. Adayların kimlik bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki fotoğrafı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden elektronik ortamda alınarak sisteme kaydedilecek."

ÖSYM Başkanı Aygün, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olan adayların sınav başvurularını, bir başvuru merkezine gitmeden internet üzerinden yapabileceklerini söyledi.