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ÖSYM açıkladı: YKS ek tercih tarihleri belli oldu

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#ÖSYM#YKS#Ek Tercih
ÖSYM açıkladı: YKS ek tercih tarihleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 16:25

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinde tercih işlemlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

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ÖSYM’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM’nin resmi internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.”

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#ÖSYM#YKS#Ek Tercih

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