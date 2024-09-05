ÖSYM açıkladı: YKS ek tercih tarihleri belli oldu

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ÖSYM’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM’nin resmi internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.”