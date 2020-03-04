ÖSYM açıkladı: 2020 YKS geç başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı ücreti ne kadar?

TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturum halinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Söz konusu sınavın başvuru işlemlerini kaçıran ve üniversiteye girmeyi bekleyen adaylar, YKS geç başvuru günlerinin ne zaman olduğunu sorguluyor. Peki, YKS geç başvuruları hangi tarihte? ÖSYM sınav parası hangi banklara yatırılır? İşte, 2020 YKS geç başvurularıyla ilgili detaylar.

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2020 YKS başvuru kılavuzunda YKS geç başvuru tarihi geç başvuru günlerinde ödenecek olan başvuru ücretini yer alıyor.

2020 YKS geç başvuruları 18-19 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. 105,00 TL olan sınav ücreti geç başvuru gününde ödenecek.

2019-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden, 2020-YKS’de merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL/geç başvuru günü başvuru ücreti: 30,00 TL'dir.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);