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ÖSYM 4 ilde sınavları iptal etti

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#ÖSYM#Sınav#Deprem
ÖSYM 4 ilde sınavları iptal etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), deprem bölgesinde uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nı (TUS 1) Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da iptal etti.

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yeni takvimi şöyle açıkladı:

TAKVİM GÜNCELLENDİ

“Adaylarımız MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecek. Daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye’deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler.” 

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#ÖSYM#Sınav#Deprem

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