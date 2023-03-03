ÖSYM 4 ilde sınavları iptal etti

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yeni takvimi şöyle açıkladı:



TAKVİM GÜNCELLENDİ



“Adaylarımız MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecek. Daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye’deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler.”