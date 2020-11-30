ÖSYM 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını az önce yayımlandı

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Kasım 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.



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