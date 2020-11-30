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Haber Giriş: 30.11.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

ÖSYM 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını az önce yayımlandı

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ÖSYM 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını az önce yayımlandı
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29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve Eczacılık alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2020-STS Eczacılık) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Kasım 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını az önce yayımlandı

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