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ÖSYM 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını az önce yayımlandı
29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve Eczacılık alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2020-STS Eczacılık) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Kasım 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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