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ÖSS şampiyonu Bakan Yardımcısı İnan'ın annesi konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Oruç Baba#Elif İnan#Yunak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 16:12

Konya'da, 2000 yılında köyünde ahır inşaatında çalışırken Türkiye birincisi olduğunu öğrenen ve yeni kararnameyle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı’na atanan Oruç Baba İnan'ın annesi Elif İnan (73), ''Mutluyuz. Allah sonunu da hayırlı getirsin inşallah. Çocukluğu da burada geçti. Bizim çocuklar hep çalışkandı zaten. Sadece o değil, hepsi çalışıyordu. Hepsi çalıştılar okudular. Haberi de oğlum verdi'' dedi.

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Yunak ilçesi Çayırbaşı köyünde 7 çocuklu bir ailenin 4'üncü çocuğu olan Oruç Baba İnan, 2000 yılında ÖSS Türkiye birincisi olduğunu köyde ahır inşaatında çalışırken aldı. Birinci olmasının ardından Türkiye, 'ÖSS Şampiyonu tarladan çıktı', 'Haberi harman yaparken aldı', 'Köylü Şampiyon', haberleriyle Oruç Baba İnan'ı tanıdı.

ÖSS şampiyonu Bakan Yardımcısı İnanın annesi konuştu

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü dereceyle tamamlayan İnan, Yıldız Holding’de pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler aldı.

ÖSS şampiyonu Bakan Yardımcısı İnanın annesi konuştu

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Konya Şeker Torku’nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüttü. 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.’de CEO Yardımcısı olarak yapan Oruç Baba İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yardımcısı olarak atandı.

ÖSS şampiyonu Bakan Yardımcısı İnanın annesi konuştu

İnan'ın Çayırbaşı'nda oturan annesi Elif İnan, mutlu olduğunu dile getirdi. Anne Elif İnan ''Mutluyuz. Allah sonunu da hayırlı getirsin inşallah. Çocukluğu da burada geçti. Bizim çocuklar hep çalışkandı zaten. Sadece o değil, hepsi çalışıyordu. Hepsi çalıştılar okudular. Haberi de oğlum verdi” ifadelerini kullandı. 

ÖSS şampiyonu Bakan Yardımcısı İnanın annesi konuştu

Gözden KaçmasınÖSS birinciliğinden Bakan Yardımcılığına... 23 yıl önce Türkiye, Oruç Baba İnanı konuşuyorduÖSS birinciliğinden Bakan Yardımcılığına... 23 yıl önce Türkiye, Oruç Baba İnan'ı konuşuyorduHaberi görüntüle


ÖSS şampiyonu Bakan Yardımcısı İnanın annesi konuştu

ÖSS şampiyonu Bakan Yardımcısı İnanın annesi konuştu

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#Oruç Baba#Elif İnan#Yunak

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