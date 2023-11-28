Osmanlı’nın Hollanda’ya hediye ettiği 118 yıllık Hereke Halısı Aksaray’da

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118 yıl önce Osmanlı Devleti Sultan II. Abdülhamid’in fermanı üzerine Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı’na hediye edilen yaklaşık 162 metrekarelik Hereke halısının Aksaray’ın Sultahanı ilçesinde restorasyonuna başlandı. Restorasyonu yerinde incelemek ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sultanhanı ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Ülkemizin, Anadolumuzun en kıymetli kervansaraylarından birincisi olan Sultanhanı’nda sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. 1907 yılında Barış Sarayı yapılırken, sarayın yapımına 40'da fazla ülke katkı sundu. Osmanlı Devleti de Sultan Abdülhamid döneminde Barış Sarayı’na biraz sonra restorasyonuna başlayacağımız müthiş Hereke halısını hediye etmiştir. Bu halı ülkemizin, Türkiye’nin kültürel ögeleri ile bezenmiş, ilmek ilmek dokunmuş çok özel bir halı olarak zamanında yapılarak gönderilmiştir. Yapıldığı yıldaki teknik özelliklerine göre her bir ilmeği yenilenerek tekrar evine döndürülecektir. Hereke halısı 100 yılı aşkın süredir Barış Sarayı’nda Japon Salonu’nda tarihe tanıklık etmekteydi. 1 yıl sonra restore edilip tekrar evine döndüğünde yine tarihe tanıklık etmeyi sürdürecek. Bu eşsiz halı Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan önemli örneklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla restorasyonun ülkemizde yapılmış olması son derece önemli ve anlamlıdır. 400 yılı aşan Türkiye-Hollanda güzel ilişkilerinin de somut bir göstergesidir" dedi.

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Halının restorasyonunun uzman ekip tarafından geleneksel teknikler kullanılarak gerçekleştirileceğini ifade eden Alpaslan, "Her aşamada halının orijinal dokusu ve estetiğini korumak için büyük bir hassasiyet gösterilecektir. Bu proje sadece halının restore edilmesinden öte kültürel bir mirasın korumasını da temsil etmektedir. Dolayısıyla dünya kültür mirasına katkı sunulmuş olacaktır. Barış Sarayı’ndan bahsediyoruz, adalet divanından bahsediyoruz, insanoğlunun güzel bir örneği olarak içinde yaşadığımız dünya barışa ve adalete çok ihtiyacı var. Buradan bende tüm dünyaya barış ve adalet dileklerimi sunmak istiyorum. Son olarak söz konusu halının restorasyon süreci için uzunca süredir bu proje çalışmaları başlamıştı. Bu çalışmayı başlayan ilim insanı çok sevgili meslektaşım değerli ağabeyim elim bir kazada hayattan ayrılmıştı. Haluk Dursun, kendisini rahmetle anıyorum. İnşallah bir yıl sonra halının aslına uygun olarak titizlikle restore edilmiş şeklinde hep birlikte teslim alıp asil yeri olan Barış Sarayı’na uğurlarız inşallah. Hollanda ile aramızda 400 yılı aşan diplomatik ilişkilerin çok daha güçlenmesini temenni ederek hepinize teşekkür eder saygılar sunarım” diye konuştu.

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Programa katılan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise, “Burada Sultanhanı'nda olduğum için çok mutluyum. Bu projeyi hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum. Şu anda iş emin ellerde. Bir asırdan sonra bu güzel halı buraya geldi. Halının hikayesi Türkiye ile Hollanda arasındaki güçlü bağların sembolü. Hereke halısı dünyanın en kaliteli halısıdır. Aramızdaki dostluğun halıdaki ilmikler kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Seneye 100. yıl dostluk anlaşmamızı yapacağız. İki ülke arasında çok güçlü bir tarihi eser. Bu halı güzel bir örneği. Laleyi Hollanda'ya getiren sizsiniz aslında. 500 sene evvel bizim bağımsızlığımız için Türkiye yardım etti. NATO üyesi olarak çok önemli. Biz Hollanda olarak ta gurur duyuyoruz en fazla yatırım yapan ülke olmaktan. Türkiye dışındaki üçüncü büyük Türk toplumu Hollanda'da. İki ülkenin ilişkileri için önemli. Kültürel bağların gelişmesi için bakanlıkla ilişkiler önemli. Gittikçe daha fazla turist geliyor. Ailem de gelmişti. Büyük ustalar tarafından bu halı restore edildikten sonra dönecek ve iki ülkenin sembolü olmayı sürdürecektir, bir dahaki yüz yıl için” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından restorasyonuna başlanılan halı ve çalışmalar yerinde incelendi.