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Osmanlı’nın 100 yıllık Kriminialleri... Emniyet Arşivinden çıktı!

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#Osmanlı#Emniyet Arşivi#Sabıkalılar Albümü
Osmanlı’nın 100 yıllık Kriminialleri... Emniyet Arşivinden çıktı
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 07:00

İstanbul polisinin 1920’li yıllarda kullandığı sabıkalılar albümü ortaya çıktı. Albümde o dönemin en azgın suçlularının vesikalık fotoğrafları ve altında da isimleri var.

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1920’li yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü suçluların teşhisi ve yakalanması için her sabıkalının vesikalık fotoğraflarından oluşan bir “Sabıkalılar Albümü” kullanıyordu. Eski Yeşilçam filmlerinde de sık görülen bu albüm GBT, parmak izi ve DNA testi gibi yöntemlerin olmadığı bir dönemde kadın ve erkek suçluların teşhisi için kullanılan en etkili yollardan biriydi. Kimi cinayet, kimi hırsızlık kimi de gasp suçlarından sabıkalı olan isimlerin yeraldığı albüm o dönemki İstanbul’un demografik yapısına dair de ipuçları veriyor.

Osmanlı’nın 100 yıllık Kriminialleri... Emniyet Arşivinden çıktı

İSTANBUL’DAKİ THOMAS SHELBY

Bu albümlerden biri sahaflarda ortaya çıktı. 1920’lere ait olduğu anlaşılan albümdeki fotoğrafların kalitesi dikkat çekiyor. Fotoğrafların altında sabıkalının ismi ve suç dosyasının numarası da yazıyor.

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Osmanlı’nın 100 yıllık Kriminialleri... Emniyet Arşivinden çıktı

Kadın ve erkek sabıkalılar içinde dönemin İstanbulundaki Rum ve Ermenilerden de isimler var. Albüm Cumhuriyet döneminde de kullanılmaya devam etmiş. 100 yıllık albümde birbirinden ilginç tipler var. Peaky Blinders dizisinin meşhur karakteri Thomas Shelby’i andıran sabıkalıdan köylü kızı Ünzile ve Rum kadınlara kadar birçok farkı karakter bu albümde bir arada.

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#Osmanlı#Emniyet Arşivi#Sabıkalılar Albümü

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