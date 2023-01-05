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Osmanlı ve Roma dönemlerine ait... Hepsi ele geçirildi! Aralarındaki o mühür dikkat çekti

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#Tarihi Eser#Osmanlı#Roma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 09:08

Kırıkkale'de polis ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 880 adet sikke ile çok sayıda obje, haç, mühür ve yüzük ele geçirildi. Yüzlerce tarihi eser parçasından hayvan motifinin olduğu mühür ise dikkat çekti. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, il dışından gelen E.R. (42) ile Ö.A. (42) isimli şahısların tarihi eser satışı yapacağı tespit edildi. Savcılıktan alınan kararla operasyon yapan polis, takip ettikleri otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmanlı ve Roma dönemlerine ait... Hepsi ele geçirildi Aralarındaki o mühür dikkat çekti

Otomobilde arama yapan ekipler, 880 adet sikke, 22 adet yüzük, 3 adet mühür, 7 adet üzerinde çeşitli figürlerin olduğu haç, 22 adet obje ve 8 adet ok ucu ele geçirdi. tarihi eser niteliği taşıyan malzemelerin ise Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor. Yüzlerce parçanın arasındaki hayvan motifinin olduğu kare şeklindeki mühür ise dikkat çekti.

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Osmanlı ve Roma dönemlerine ait... Hepsi ele geçirildi Aralarındaki o mühür dikkat çekti

Emniyette işlemleri devam eden 2 şahıs hakkında, "kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu" gereğince adli işlem başlatıldı.

Osmanlı ve Roma dönemlerine ait... Hepsi ele geçirildi Aralarındaki o mühür dikkat çekti

Osmanlı ve Roma dönemlerine ait... Hepsi ele geçirildi Aralarındaki o mühür dikkat çekti

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