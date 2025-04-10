Osmanlı torununa onur madalyası

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Osmanlı hanedanının torunu, yazar ve gazeteci Kenize Murad, Fransa’nın en prestijli ödüllerinden Legion d’honneur (Fransa Onur Nişanı) ile ödüllendirildi. Kenize Murad ödülünü, 8 Nisan Pazartesi akşamı Paris’te düzenlenen bir törenle, ünlü Lübnan asıllı Fransız yazar ve Fransız Akademisi Daimi Sekreteri Amin Maalouf’un elinden aldı. Törene, Türkiye, Fransa ve Ortadoğu’dan çok sayıda yazar, tarihçi ve gazeteci konuk katıldı. Dünyaca ünlü ney sanatçısı Kudsi Ergüner de küçük bir konser verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Murad’a gönderdiği mektupta, “Edebiyat ve gazetecilik alanındaki önemli katkılarından dolayı bu ödüle layık görüldüğünü” belirtti.

‘YETİMHANEDE BÜYÜDÜ’

Özellikle Filistin davası başta olmak üzere Ortadoğu’daki çatışmaları yerinde izleyen ve insan hakları konusunda yazılar kaleme alan Murad, Doğu ile Batı’nın iki farklı kültürü arasında köprü kuran eserleriyle tanınıyor.

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Kenize Murad’ın İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcından sadece 2.5 ay sonra doğduğunu ve annesi Selma Sultan’ı 2 yaşında kaybettiğini anlatan Amin Maalouf, “Hepimiz Osmanlı evrenini bir referans olarak kullandık kitaplarımızda. Ama Kenize Murad, bütün arkadaşlarımdan farklı olarak, Osmanlı evrenini sadece tarihi bir referans olarak almayan, aynı zamanda kişisel bir gerçeklik olarak yaşayan tek arkadaşımdı. Kitaplarımda konuştuğum sultanlar, onun atalarıydı. Ve 600 yıllık iktidardan sonra imparatorluğun dağılışı, onun için aynı zamanda ailevi bir trajedi idi. Kitapları milyonlarca kişiye ulaştı. Kenize’nin kaderi aile köklerinin yarattığı sarsıntıyla belirlendi. Yetimhanelerde büyüdü. Ama Le Nouvel Observateur için gazeteci olduğunda, kaderi onu köklerine, Beyrut, Şam, Amman, Kudüs ve İstanbul’a götürdü. Ardından Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’te köklerini keşfetmeye çalıştı. Kitaplarında ve röportajlarında, hem kendi hikâyesini hem de bizim hikâyemizi anlattı. Belki de bu nedenle ona kendimizi bu kadar yakın hissediyoruz. Sonsuz bir mutlulukla bu nişanı bugün kendisine takıyorum” dedi.

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DÜNYAYA AÇIK BİR İNSAN

Kenize Murad ise uzun süre farklı kimlikleri arasında bocaladığını, yazılarının ve kitaplarının, kimlik arayışındaki içsel yolculuğunun bir parçası olduğunu anlatarak şunları söyledi:

“Gerçek kimlik, etrafımızdaki dünyaya açık bir insan olmaktır. Fransa’ya olan saygılarımı sunuyorum. Bana, hayatıma yön veren dürüstlük ve adalet değerlerini öğretti. Dürüstlük, adalet ve hoşgörü gibi değerler zamanla yozlaşmış olsa da, bu değerlerin korunması için savaşmaya devam edeceğiz. Bugün bu değerleri savunmak, insanlığımızı güvence altına almak için her gün savaşmayı gerektiriyor.”

KİTABI ELEŞTİRİ ALDI VE BOYKOT EDİLDİ

KENİZE Murad, Osmanlı sultanı, Selma Sultan’ın kızı olarak 14 Kasım 1939’da Paris’te dünyaya geldi. İki yaşında annesini kaybeden Kenize Murad, yetimhanelerde ve ardından Fransız bir aile tarafından yetiştirildi. 1970 yılında Le Nouvel Observateur dergisinde gazeteciliğe başladı.

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Hem Fransız hem de Osmanlı kültürlerini benimseyen Murad, 1987 yılında yayımlanan ilk romanı ‘De la part de la princesse morte’ (Saraydan Sürgüne / Ölü Prensesin Mektubu) ile büyük bir çıkış yaptı.

1998’de Doğu ile Batı arasındaki kimlik sorunlarına odaklanan, ilk romanının devamı niteliğindeki ‘Les jardins de Badalpour/ Badalpour Bahçeleri’ adlı eserini yayımladı.

BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Kenize Murad, yalnızca bir roman yazarı değil, aynı zamanda Ortadoğu’daki çatışmalarla ilgili yaptığı haber ve yazılarıyla da tanınıyor.

2003 yılında, iki halkın yaşadığı trajediyi anlatmaya çalışan Filistinli ve İsrailli erkek, kadın ve çocuklarla yapılan röportaj ve portrelerin yer aldığı ‘Toprağımızın Kokusu, Filistin ve İsrail’in Sesleri’ adlı kitap yayımlandı. Özellikle ‘İsrail’in kararlara saygı göstermemesi nedeniyle sahada yaşanan sert gerçekleri’ ortaya koyan bu kitap, medya tarafından sertçe eleştirildi ve boykot edildi.

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Kenize Murad, Paris ve İstanbul arasında yaşıyor ve yazarlık kariyerine devam ediyor.