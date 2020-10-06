Osmanlı torunlarına Fatih daveti
Osmanlı hanedanının fertleri, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katılmak için dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında buluştu.
Padişah Abdülmecit’in torunu Arzu Enver Erdoğan duygularını, “Çok mutlu olduk, şeref duyduk” sözleriyle dile getirdi. Ekrem İmamoğlu’nun davetine Abdülmecit’in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel; 5. Murad’ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad; Reşat’ın torunu Rukiye Bâlâ Hodo ile Vahdettin’in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü katıldı.BUGÜN HALKA AÇILIYOR
Tablo, İstanbul’un kurtuluşunun 97’nci yıldönümünde, bugün halka açılacak. Ziyaretçiler için hediyelik eşya standı oluşturuldu.
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