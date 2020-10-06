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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Osmanlı torunlarına Fatih daveti

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Osmanlı torunlarına Fatih daveti
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Osmanlı hanedanının fertleri, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katılmak için dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında buluştu.

Padişah Abdülmecit’in torunu Arzu Enver Erdoğan duygularını, “Çok mutlu olduk, şeref duyduk” sözleriyle dile getirdi. Ekrem İmamoğlu’nun davetine Abdülmecit’in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel; 5. Murad’ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad; Reşat’ın torunu Rukiye Bâlâ Hodo ile Vahdettin’in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü katıldı.

Osmanlı torunlarına Fatih daveti
BUGÜN HALKA AÇILIYOR

Tablo, İstanbul’un kurtuluşunun 97’nci yıldönümünde, bugün halka açılacak. Ziyaretçiler için hediyelik eşya standı oluşturuldu.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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