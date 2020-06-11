Osmanlı döneminden kalma tarihi handa yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan tarihi Millet Hanı’nda çıktı. Handa henüz belirlenemeyen bir nedenle yaban otları ve ağaçlık alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına tazyikli su ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 yılında inşa ettirilen ve bir dönem askeri kışla ve Alman yetimhanesi olarak da kullanılan tarihi han, uzun süredir kullanılmıyordu. Şanlıurfa Valiliğinin girişimleriyle 3 yıl önce etrafı tellerle çevrilen ve koruma altına alınan tarihi hanın restorasyonu bitirilemeden tekrar durdurulmuştu.