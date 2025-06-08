Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş! Bu köyde 80 hane var

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Kastamonu evleri, Candaroğulları, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinden günümüze kadar gelen, geçmişin yaşayan şahitleri olarak varlıklarını sürdürüyor. Kastamonu evleri genellikle vadi kenarlarına konumlandırılarak, dar sokaklarda sıralanmış ve bahçelerle bütünleşmiş bir yapıya sahip. Türk aile yapısına uygun olarak tasarlanan bu evler, çok odalı bir düzenlemeyle inşa ediliyor ve aynı aileden üç farklı kuşağın aynı ev içinde bir arada yaşamasına imkan tanıyor.

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En az iki katlı olan evlerin malzeme kullanımında yüzde 90 ahşap tercih ediliyor. Üst katlar kerpiç duvarlar ve ahşap detaylarla şekilleniyor, çatılar üçgen formda inşa edilerek çekme kat özelliği kazanıyor.

Bu kapsamda Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kirazcık köyünde tarihi ahşap evler, doğanın yeşil tonlarıyla buluşarak doyumsuz bir seyir zevki veriyor. Derin bir vadi üzerine sıralanmış ahşap mimarıyla öne çıkan tarihi evler, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Taşköprü'nün Kirazcık Köyü Muhtarı Celal Kabaoğlu, "Köyümüzde eski tarihi bir cami bulunuyor. Bu cami Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aittir. Bu caminin ne zaman yapıldığı belli değil, atalarımızdan bizlere miras kalmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne giderek görüşme yaptık ve caminin onarılmasını talep etmiştik. Geçen yıl caminin kiremitleri çürümüştü, göçmeler oldu, kendimiz caminin çatısını restore ettirdik. Bu caminin onarılarak tekrar eski haline getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kirazcık köyünün orman köyü olduğunu söyleyen Kabaoğlu, "Taşköprü'nün son köyüdür. Köyümüzde 7 mahalle bulunmaktadır. Burada tarihi evlerimiz bulunmaktadır. Eski usul ağaçlardan evlerimiz yapılmıştır" diye konuştu.

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Taşköprü'nün köylerini vakit buldukça sık sık ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Alper Tuna Güllü ise, "Taşköprü'müzün son köyü olan Kirazcık köyü , bir doğa harikasıdır. İlçemizde mutlaka görülmesi gereken bir köydür. Bu köyün özelliği kışları az insanın yaşıyor olması, evlerinin ise neredeyse tamamının eski usul tarihi mimariyle ahşaptan yapılmış olmasıdır.

Bu güzelliğin tanıtılması ve tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Köy, rakım olarak oldukça yüksek bir kesimde bulunuyor. Neredeyse Kastamonu'da habitat alanında olan hayvanların tamamı bu bölgemizde yaşıyor. Muhteşem bir doğası ve muhteşem bir güzelliği var. Aynı zamanda yazları serin oluyor. İlçe dışında yaşayan gurbetçilerin yaz aylarında köylerine gelmesini sağlıyor. Şu anda köyde 80 hane bulunuyor fakat yaz ayının gelmesiyle birlikte köyde yaşayan nüfus ciddi oranda artıyor" şeklinde konuştu.