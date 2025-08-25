×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Osmanlı Batığı’ndan bir müzelik eser çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Osmanlı Batığı#Sualtı Kazısı#Tarih
‘Osmanlı Batığı’ndan bir müzelik eser çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 07:00

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarındaki Kızlan Osmanlı Batığı’nda yürütülen sualtı kazılarında Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutacak önemli buluntulara ulaşıldı.

Haberin Devamı

Batıktan silahlar, porselenler, satranç takımları gibi bir müzeyi dolduracak kadar çok eser çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal’den yaptığı açıklamada, ecdadın izini sadece karada değil denizlerde de sürdürdüklerini belirterek şu bilgileri verdi:

‘Osmanlı Batığı’ndan bir müzelik eser çıktı

HUMBARALAR PİPOLAR...

“Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı’nda son olarak silahlar, porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan eşsiz buluntular ortaya çıkarıldı. Türkiye’de kazısı yapılan ilk ve tek 17’nci yüzyıl Osmanlı batığında 30’dan fazla tüfek, 50’den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu. Batık, Osmanlı’nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek. Bu keşif, yalnızca ülkemizin değil, dünya sualtı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçti. Emeği geçen herkese ve özellikle de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”      

Haberin Devamı

‘Osmanlı Batığı’ndan bir müzelik eser çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmanlı Batığı#Sualtı Kazısı#Tarih

BAKMADAN GEÇME!