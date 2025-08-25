‘Osmanlı Batığı’ndan bir müzelik eser çıktı

Haberin Devamı

Batıktan silahlar, porselenler, satranç takımları gibi bir müzeyi dolduracak kadar çok eser çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal’den yaptığı açıklamada, ecdadın izini sadece karada değil denizlerde de sürdürdüklerini belirterek şu bilgileri verdi:

HUMBARALAR PİPOLAR...

“Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı’nda son olarak silahlar, porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan eşsiz buluntular ortaya çıkarıldı. Türkiye’de kazısı yapılan ilk ve tek 17’nci yüzyıl Osmanlı batığında 30’dan fazla tüfek, 50’den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu. Batık, Osmanlı’nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek. Bu keşif, yalnızca ülkemizin değil, dünya sualtı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçti. Emeği geçen herkese ve özellikle de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

