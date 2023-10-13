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Osmaniye'ye korkunç kaza: 4 ölü, 3 yaralı

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#Kaza#Alanya#Antalya
Osmaniyeye korkunç kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 23:20

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akaryakıt tankeriyle çarpışan ve hafif ticari araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçe- Nurdağı karayolu Kızlaç mevkisinde meydana geldi. Ökkeş Ceylan yönetimindeki 07 BHE 526 hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FV 7870 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisindeki Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy ve Asmina Gülsoy'un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ceylan ile beraberindeki Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy'u ise hastaneye kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 

Öte yandan, hafif ticari araçta bulunanların düğün için Antalya'nın Alanya ilçesinden kente geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı.

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#Kaza#Alanya#Antalya

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