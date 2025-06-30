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Osmaniye’nin ‘büyükşehir’ hesabı

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#İbrahim Çetenk#Osmaniye#Büyükşehir
Osmaniye’nin ‘büyükşehir’ hesabı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 07:00

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çetenk’in ilini büyükşehir yapmak için hazırladığı planlama ses getirdi. Hatay’dan Erzin ve Dörtyol, Gaziantep’ten ise Nurdağı ve İslahiye’yi Osmaniye sınırlarına katan bir harita hazırlayan Çetenk, şehrin ikinci bir İskenderun Körfezi olmasını hedefledi.

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Büyükşehir belediyesi olmak için 750 bin nüfusa sahip olmak gerekiyor. Osmaniye’nin nüfusu ise 561 bin. Bu amaca ulaşabilmek için yaklaşık 200 bin nüfusa daha gerek var. Osmaniye Belediye Başkanı Çetenk, bu amaca ulaşmak için bir planlama yaptı. Osmaniye’ye komşu ilçeler olan, Hatay’dan 41 bin nüfuslu Erzin ve 111 bin nüfuslu Dörtyol ile Gaziantep’ten 41 bin nüfuslu Nurdağı ve 65 bin nüfuslu İslahiye’yi sınırlarına kattı. Çetenk, hazırladığı yeni haritayı da X hesabından paylaştı. Bir hayali olduğunu vurgulayan Çetenk, bunun için Ankara’da temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Çetenk’in “büyükşehir” hesabı Hatay ve Gazianteplilerin tepkisine neden olurken, sosyal medyadan da, “Başkan sıcak denizlere mi inmek istiyor” yorumlarıyla birlikte “Osmaniye, Gaziantep’e bağlanarak büyükşehir olabilir” önerileri de geldi.

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Bu konuda hükümet nezdinde hazırlık olmadığı da söyleniyor.

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#İbrahim Çetenk#Osmaniye#Büyükşehir

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