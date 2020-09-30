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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Osmaniye’den çalınan otomobil, Kiliste bulundu

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Osmaniye’den çalınan otomobil, Kiliste bulundu
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OSMANİYE’den Ş.Y.’nin çaldığı otomobil, Suriye sınırındaki Kilis’te bulundu. Ş.Y., gözaltına alındı.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine Ş.Y. yönetimindeki 80 BB 791 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan inceleme sırasında, otomobilin Osmaniye’den çalındığı anlaşıldı. El koyulan araçta yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği bulundu. Otomobil sahibine teslim edilirken, Ş.Y. ise gözaltına alındı.

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