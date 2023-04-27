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Osmaniye’den çaldıkları otomobili, Adana’da portakal bahçesine terk ettiler

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#Osmaniye#Adana#Hırsızlık
Osmaniye’den çaldıkları otomobili, Adana’da portakal bahçesine terk ettiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 11:02

Osmaniye’de bir hafta önce çalınan otomobil, Adana’da bir portakal bahçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 1’i yakalandı, diğerleri aranıyor.

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 Nisan günü Eyüp Sultan Mahallesi’nde gerçekleşen oto hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin Y. S., C. A. ve E. S. olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarda Y.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan otomobil ise Adana’da bir portakal bahçesinde terk edilmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklandı. Firari olan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Osmaniye’den çaldıkları otomobili, Adana’da portakal bahçesine terk ettiler

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#Osmaniye#Adana#Hırsızlık

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