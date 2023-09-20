×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'den acı haber! Uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 astsubay şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Şehit#Uyuşturucu Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 17:38

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüpheli Adil D., askerlere ateş açtı. Şüphelinin açtığı ateşte Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu, 1 teğmen ile 1 astsubay yaralandı. Şüpheli Adil D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.'nin evine operasyon düzenledi. Eve gelen ekipleri gören Adil D., askerlerin üzerine ateş açtı. İlk ateşte Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı.

Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Osmaniyeden acı haber Uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 astsubay şehit oldu

Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralı Teğmen Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Baysal’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda şüpheli Adil D. de sağ yakalanıp, gözaltına alındı. Adil D., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Osmaniyeden acı haber Uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 astsubay şehit oldu

BAKAN YERLİKAYA: ACIMIZ BÜYÜK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Asb.Kd.Bçvş. Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük.

Osmaniyeden acı haber Uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 astsubay şehit oldu

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Haberin Devamı

Makamı âli olsun. Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Şehit#Uyuşturucu Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!