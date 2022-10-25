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Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü gün

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#Yangın#Osmaniye#Orman Yangını
Osmaniyedeki orman yangınında 3üncü gün
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 08:32

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, pazar günü çıkan çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

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Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide, 23 Ekim'de saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor. Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı.

Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı. 3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.

Osmaniyedeki orman yangınında 3üncü gün

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#Yangın#Osmaniye#Orman Yangını

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