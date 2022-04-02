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Osmaniye'deki orman yangın kontrol altına alındı: 1 hektar alan zarar gördü

#Osmaniye#Orman Yangını#Zarar
Osmaniyedeki orman yangın kontrol altına alındı: 1 hektar alan zarar gördü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının başlatıldığı bölgede yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

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Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 4 saat süren çalışma neticesinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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#Osmaniye#Orman Yangını#Zarar

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