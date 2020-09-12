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OSMANİYE (AA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Osmaniye'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

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Osmaniye'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

İlçeye bağlı Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yangına 6 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı, iş makineleri, 40 orman işçisi ile müdahale ediliyor.

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