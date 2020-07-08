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Haber Giriş: 08.07.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Osmaniye'deki feci kaza! Otomobildeki 2 çocuk öldü...

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Osmaniye'deki feci kaza! Otomobildeki 2 çocuk öldü...
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Osmaniye'de bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza E90 yolu Taşoluk Tüneli civarında meydana gelen kazada, Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne giden O.A.’nın (49) kullandığı 27 VK 423 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen otomobilde bulunan D.A. (13) ile kardeşi D.A. (9) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile araçta bulunan C.A. (17) ve İ.A. (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlatırken kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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