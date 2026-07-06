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Osmaniye'deki düğün kavgasında kan döküldü

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#Osmaniye#Silahlı Kavga#Hüseyin Gönüle
Osmaniyedeki düğün kavgasında kan döküldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 03:46

Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan ve salonun dışına taşan silahlı kavgada tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Olay, Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın düğün salonunun dışına taşmasının ardından tüfekle ateş açılması sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Gönül'e birlikte toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hüseyin Gönül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Osmaniye#Silahlı Kavga#Hüseyin Gönüle

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