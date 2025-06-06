Osmaniye'de yiyecek aramak için yerleşim yerine indi

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Toprakkale ilçesinde aç kalan tilki, Devlet Hastanesi’nin bahçe duvarına çıkarak etraftaki yiyecek aradı. Hastane bahçesinde kısa bir süre dolaşan tilki, çevreyi bir süre inceledikten sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların dikkatini çeken tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAVRULARINI EMZİREN AYI DRON İLE KAYIT ALTINA ALINDI

Tunceli’de dağlık alanda üç yavrusunu emziren yavru ayı dron ile kayıt altına alındı. Yavrularının karnını doyuran ayı daha sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.

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Tunceli’de, son zamanlarda ayı popülasyonunda yaşanan ciddi artış nedeniyle hayvanlar sık sık kameralara takılıyor. En son Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda üç yavrusunu emziren anne ayı, ilçede doğa fotoğrafçılığı yapan İHA Muhabiri İsmail Yoleri tarafından dron ile kayıt altına alındı.

Uzun süre yavrularını emziren anne ayı daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Uzun süredir üç yavrulu anne ayıyı takip ettiğini dile getiren gazeteci İsmail Yoleri, "Bugün de yavrularını emzirdiği anlara denk geldim. Yavrular süt emerken onları rahatsız etmemek için dronla kısa bir çekim yaptım. Böyle bir ana denk geldiğim için çok mutlu oldum" dedi.