×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'de yiyecek aramak için yerleşim yerine indi

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Tilki#Haber
Osmaniyede yiyecek aramak için yerleşim yerine indi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 10:54

Osmaniye’de yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, yerleşim alanına indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Toprakkale ilçesinde aç kalan tilki, Devlet Hastanesi’nin bahçe duvarına çıkarak etraftaki yiyecek aradı. Hastane bahçesinde kısa bir süre dolaşan tilki, çevreyi bir süre inceledikten sonra gözden kayboldu.

Osmaniyede yiyecek aramak için yerleşim yerine indi

Vatandaşların dikkatini çeken tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Osmaniyede yiyecek aramak için yerleşim yerine indi

YAVRULARINI EMZİREN AYI DRON İLE KAYIT ALTINA ALINDI

Tunceli’de dağlık alanda üç yavrusunu emziren yavru ayı dron ile kayıt altına alındı. Yavrularının karnını doyuran ayı daha sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.

Haberin Devamı

Osmaniyede yiyecek aramak için yerleşim yerine indi

Tunceli’de, son zamanlarda ayı popülasyonunda yaşanan ciddi artış nedeniyle hayvanlar sık sık kameralara takılıyor. En son Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda üç yavrusunu emziren anne ayı, ilçede doğa fotoğrafçılığı yapan İHA Muhabiri İsmail Yoleri tarafından dron ile kayıt altına alındı.

Osmaniyede yiyecek aramak için yerleşim yerine indi

Uzun süre yavrularını emziren anne ayı daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Osmaniyede yiyecek aramak için yerleşim yerine indi

Uzun süredir üç yavrulu anne ayıyı takip ettiğini dile getiren gazeteci İsmail Yoleri, "Bugün de yavrularını emzirdiği anlara denk geldim. Yavrular süt emerken onları rahatsız etmemek için dronla kısa bir çekim yaptım. Böyle bir ana denk geldiğim için çok mutlu oldum" dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Tilki#Haber

BAKMADAN GEÇME!