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HaberlerGündem HaberleriOsmaniye'de yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirildi

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Osmaniye'de yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirildi

Osmaniye'de çantasında ve evinde yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ikametgahında yeşil reçeteyle satılan ilaç bulunduğu iddia edilen A.O.E'nin evini aradı.

A.O.E'nin evinde ve el çantasında yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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