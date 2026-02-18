×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'de vahşet! Eski eşini öldürüp intihar etti

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Düziçi#Kadın Cinayeti
Osmaniyede vahşet Eski eşini öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 11:26

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Semih Öner (37), tartıştığı eski eşi İlknur Kor'u (33) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi. Semih Öner, bir süre önce boşandığı İlknur Kor'un evine gitti. İkili arasında bilinmeyen çıkan tartışma büyüyünce Semih Öner, Kor'u tabancayla vurarak öldürdü.

Olay yerinden ayrılıp, Esentepe mevkisinde boş araziye giden Öner, aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla iki bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Öner ve Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınOyun değil suç odası Örgütler çocukları avlıyor, tehlikenin boyutu çok büyükOyun değil suç odası! Örgütler çocukları avlıyor, tehlikenin boyutu çok büyükHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Düziçi#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!