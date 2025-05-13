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Osmaniye'de vahşet! Annesi dövüp boğarak öldürdü

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#Osmaniye#Cinayet#Gözaltı
Osmaniyede vahşet Annesi dövüp boğarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 16:08

Osmaniye’de korkunç bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Ali M., tartıştığı annesi Nura Zemzem’i (40) dövdükten sonra boğdu.

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Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini dövdü, sonra boğdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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#Osmaniye#Cinayet#Gözaltı

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