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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama

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Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama

OSMANİYE’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniyede uyuşturucuya 7 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-12 Mart tarihleri arasında, uyuşturucu temini ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 135 gram esrar, 422 gram toz esrar, 311 gram metamfetamin, 69 gram bonzai, 14 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 62 yeşil reçeteye tabii hap, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

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