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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

#Uyuşturucu#Operasyon#Osmaniye
Osmaniyede uyuşturucu satıcılarına operasyon

Osmaniye merkezli, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Kadirli ve Düziçi ilçeleri ile Adana’da ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle, daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 70 polisin katıldığı operasyonda ekipler belirlenen noktaları didik didik aradı.

Osmaniyede uyuşturucu satıcılarına operasyon

Operasyon genelinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 11 şüpheli şahsın da aranmasının devam ettiği öğrenildi.

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#Uyuşturucu#Operasyon#Osmaniye

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