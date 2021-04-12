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Gündem
OSMANİYE (AA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlıların ev ve üst aramalarında 206,3 gram sentetik uyuşturucu, 1,09 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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