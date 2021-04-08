Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 164,89 gram eroin, 11,56 gram sentetik uyuşturucu, 5,65 gram esrar, hassas terazi, çalıntı olduğu tespit edilen bisiklet, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bu silahlara ait 14 kartuş ve 73 mermi ele geçirdi.

Ekipler, ikametteki Ş.D, T.S. ve H.T'yi de gözaltına aldı.

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