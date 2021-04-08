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Gündem
OSMANİYE (AA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de bir evde uyuşturucu ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 164,89 gram eroin, 11,56 gram sentetik uyuşturucu, 5,65 gram esrar, hassas terazi, çalıntı olduğu tespit edilen bisiklet, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bu silahlara ait 14 kartuş ve 73 mermi ele geçirdi.
Ekipler, ikametteki Ş.D, T.S. ve H.T'yi de gözaltına aldı.

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