Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bahçe ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, T.B., M.A., R.K., G.Y., İ.K., G.Y., S.T. ve B.G. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu kullanma aparatı, 8 tabanca mermisi, av tüfeği ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, serbest bırakılırken, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca aynı dosya kapsamında, 22 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldığı, ara yakalamalarda 4 şüphelinin yakalandığı, bu şüphelilerle beraber 16 gram bonzai maddesi ve 56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

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