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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli'de uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda; Z.E., M.D. ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 286 gram esrar, 133 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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