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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 09:23,Son Güncelleme:/

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu; 7 gözaltı

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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu; 7 gözaltı
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OSMANİYE’de polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ’torbacı’ tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan baskınlarda 2’si görevli memura görevini yaptırmama suçundan olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 26 adet ecstasy hap maddesi ve 6 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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