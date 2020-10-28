Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de şehir merkezine girişte yapılan uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 24 parça halinde 71 kilo 550 gram kubar ve 15 parça halinde 5 kilo 100 gram toz olmak üzere toplamda 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs tutu,eklanarak cezaevine gönderildi.