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OSMANİYE (İHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
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Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Osmaniye’de şehir merkezine girişte yapılan uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 24 parça halinde 71 kilo 550 gram kubar ve 15 parça halinde 5 kilo 100 gram toz olmak üzere toplamda 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs tutu,eklanarak cezaevine gönderildi.

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