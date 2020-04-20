Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman’a yük götürdükten sonra Konya’ya geri dönen TIR’da şüphe üzerine arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Poyraz, TIR’ın şoför bölümündeki yatağın arkasında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi.
Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Osmani’ye şehir girişinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama noktasında bir TIR durduruldu. TIR şoförü yük taşıma izin belgesi olduğunu, yükünü Batman’a götürdüğü yükünü bırakıp Konya’ya döndüğünü, TIR’da herhangi bir suç unsuru olmadığını söyledi.
POLİSİ KANDIRAMADI
TIR şoförünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şoföre inanmadı. Narkotik dedektör köpeği Poyraz eşliğinde TIR’da arama başlatıldı. Poyraz, şoför bölümüne geçtiğinde, yatağın arkasına patileriyle tepki verdi. Yatağın arkasına bakıldığında 3 kilo 600 gram esrar bulundu. TIR, şoförü Latif Ş., gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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