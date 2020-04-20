MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOsmaniye’de uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN /İSTANBUL
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
Abone Olgoogle-news

Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman’a yük götürdükten sonra Konya’ya geri dönen TIR’da şüphe üzerine arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Poyraz, TIR’ın şoför bölümündeki yatağın arkasında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi.

Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Osmani’ye şehir girişinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama noktasında bir TIR durduruldu. TIR şoförü yük taşıma izin belgesi olduğunu, yükünü Batman’a götürdüğü yükünü bırakıp Konya’ya döndüğünü, TIR’da herhangi bir suç unsuru olmadığını söyledi.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

POLİSİ KANDIRAMADI

TIR şoförünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şoföre inanmadı. Narkotik dedektör köpeği Poyraz eşliğinde TIR’da arama başlatıldı. Poyraz, şoför bölümüne geçtiğinde, yatağın arkasına patileriyle tepki verdi. Yatağın arkasına bakıldığında 3 kilo 600 gram esrar bulundu. TIR, şoförü Latif Ş., gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle