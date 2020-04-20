Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Osmani’ye şehir girişinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama noktasında bir TIR durduruldu. TIR şoförü yük taşıma izin belgesi olduğunu, yükünü Batman’a götürdüğü yükünü bırakıp Konya’ya döndüğünü, TIR’da herhangi bir suç unsuru olmadığını söyledi.



POLİSİ KANDIRAMADI

TIR şoförünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şoföre inanmadı. Narkotik dedektör köpeği Poyraz eşliğinde TIR’da arama başlatıldı. Poyraz, şoför bölümüne geçtiğinde, yatağın arkasına patileriyle tepki verdi. Yatağın arkasına bakıldığında 3 kilo 600 gram esrar bulundu. TIR, şoförü Latif Ş., gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.