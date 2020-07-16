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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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OSMANİYE'de, geri manevra yaparken devrilen traktörün sürücüsü Samet Çubukçu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi TOKİ Caddesi’nde meydana geldi. Samet Çubukçu yönetimindeki 80 AH 709 plakalı traktör, arkasında bağlı olan saman yüklü romörk ile geri manevra yaparken devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Samet Çubukçu öldü, yanındaki Ömer Küçükkurt ve Cüneyt Gökşen ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çubukçu'nun cansız bedeni, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılıp otopsi için morga götürüldü.

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