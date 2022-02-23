Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

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Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Kent merkezinde belirlenen 18, Bahçe ilçesinde 1 ve Gaziantep'te 2 adrese, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona 95 personel katıldı. Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen adresler, didik didik arandı. Aramalarda 3 av tüfeği, 1 tabanca, 230 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 40 sentetik ecza ve 12 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Polis, adreslerde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.