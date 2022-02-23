Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu... Putinden flaş açıklamaVe korkulan oldu... Putin'den flaş açıklama!#Rusya
Rus tankları frene basacak mıRus tankları frene basacak mı?#Vladimir Putin
Otoda kredi trafiğiOtoda 'kredi' trafiği#BDDK
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
Ukraynanın Ankara Büyükelçisinden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecekUkrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecek#Ukrayna
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
İtalyaya gitmek isterken dehşeti yaşadılar Eve geldiklerinde artık çok geçtiİtalya'ya gitmek isterken dehşeti yaşadılar! Eve geldiklerinde artık çok geçti#İstanbul
Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyorAltın fiyatları yön bulmaya çalışıyor#Altın
Hull Cityde rüzgar tersine döndü Şok skor sonrası acı gerçek...Hull City'de rüzgar tersine döndü! Şok skor sonrası acı gerçek...#Hull City
İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Liginde ondan iyisi yok...İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti! 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Ligi'nde ondan iyisi yok...#UEFA Şampiyonlar Ligi
Sete aşk molası Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...Sete aşk molası! Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...#Berkay Ateş
Senegal Stadyumu açıldı Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı ErdoğandanSenegal Stadyumu açıldı! Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan#Recep Tayyip Erdoğan
Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...#Kubilay Aka
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

#Osmaniye#Polis#Narkotik
Osmaniyede torbacı operasyonu: 15 gözaltı

OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Kent merkezinde belirlenen 18, Bahçe ilçesinde 1 ve Gaziantep'te 2 adrese, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona 95 personel katıldı. Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen adresler, didik didik arandı. Aramalarda 3 av tüfeği, 1 tabanca, 230 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 40 sentetik ecza ve 12 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Polis, adreslerde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Polis#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık