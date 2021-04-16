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HaberlerGündem HaberleriOsmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi
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OSMANİYE (AA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi

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Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atalan beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere ait 2 otomobilde arama yaptı.
Araçlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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