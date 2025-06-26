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Osmaniye'de taksi gasbedip, eve pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

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#Osmaniye#Pompalı Tüfek#Taksi Gaspı
Osmaniyede taksi gasbedip, eve pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 11:04

Osmaniye'de gasbettikleri taksi ile gittikleri eve pompalı tüfekle ateş açan B.D. ve Y.Ş., operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da bir eve pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerinin B.D. ve Y.Ş. olduğu, bir taksiyi petrol istasyonunda gasbettikleri, şoförü rehin aldıkları ve ardından eve silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi.

Olay yerinden yine gasbettikleri taksiyle kaçan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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#Osmaniye#Pompalı Tüfek#Taksi Gaspı

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