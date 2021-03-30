MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOsmaniye’de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
GeriGündem Osmaniye’de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Osmaniye’de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osmaniye’de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

OSMANİYE’de su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Osmaniye’de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Adnan Menderes Mahallesi 19532 Sokak üzerindeki müstakil evin bahçesinde kullanılmayan su kuyusundan gelen kedi sesi üzerine çevredekiler, kuyuda beyaz bir kedinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar, kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya halat yardımıyla indi. Kediyi bulunduğu yerden alan itfaiye eri, yine halat yardımıyla yukarıya çıkartıldı. Yere bırakılan kedi, evin bahçe duvarından atlayıp, koşarak gözlerden kayboldu.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi