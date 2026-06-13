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Osmaniye'de silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı

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#Osmaniye Silahlı Çatışma#Kadirli Çatışma#Polis Soruşturması
Osmaniyede silahlı kavga: 2si ağır, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 17:05

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

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Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen S.T. ile İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların çocukları ve akrabalarının da karıştığı kavgada tüfekle vurulan İ.T. ve oğlu M.T. ağır yaralanırken; S.T. ile oğlu İ.T. de darbedildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İ.T. ile oğlu M.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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#Osmaniye Silahlı Çatışma#Kadirli Çatışma#Polis Soruşturması

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